Требуется копирайтер для интернет-магазина нижнего белья, ювелирной бижутерии и аксессуаров (сумки, шарфы, платки, очки).

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Обязанности:

1. Описание посадочных категорий

2. Описание новых каталогов производителей

3. Описание карточек товара

4. Новости, статьи

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Требования:

1. Уметь собирать, анализировать информацию и на ее основе писать интересные тексты

2. Уникальность текста 100% через проверку на text.ru

3. Разобраться в типах и особенностях нижнего белья и аксессуаров

4. Заливка текстов на сайт через визуальный редактор html

5. Начальные знания html приветствуются

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Условия работы:

2$ за 1000 знаков. Периодичность оплаты любая.

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Для оценки возможности сотрудничества, необходимо будет выполнить небольшое тестовое задание.

1. Описать категорию «Бюстгальтера с Push-up» с подбором картинок (1500 — 2000 символов)

2. Описать комплект и товары модели Британи http://florange-shop.ru/category/brithany-britani/ — описание всего комплекта и каждого из товаров. Необходимо будет учесть назначение каждого товара, цветовую гамму и стиль. Колв-во символов на усмотрение.