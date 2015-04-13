Требуется написать тексты писем для e-mail рассылки новым подписчикам Тематика основного проекта: http://happy-julia.com/ и http://happy-julia.com/lyubov-otnosheniya-semya/
Копирайтер для интернет-магазина нижнего белья
Требуется копирайтер для интернет-магазина нижнего белья, ювелирной бижутерии и аксессуаров (сумки, шарфы, платки, очки).
*************
Обязанности:
1. Описание посадочных категорий
2. Описание новых каталогов производителей
3. Описание карточек товара
4. Новости, статьи
*************
Требования:
1. Уметь собирать, анализировать информацию и на ее основе писать интересные тексты
2. Уникальность текста 100% через проверку на text.ru
3. Разобраться в типах и особенностях нижнего белья и аксессуаров
4. Заливка текстов на сайт через визуальный редактор html
5. Начальные знания html приветствуются
*************
Условия работы:
2$ за 1000 знаков. Периодичность оплаты любая.
*************
Для оценки возможности сотрудничества, необходимо будет выполнить небольшое тестовое задание.
1. Описать категорию «Бюстгальтера с Push-up» с подбором картинок (1500 — 2000 символов)
2. Описать комплект и товары модели Британи http://florange-shop.ru/category/brithany-britani/ — описание всего комплекта и каждого из товаров. Необходимо будет учесть назначение каждого товара, цветовую гамму и стиль. Колв-во символов на усмотрение.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Написание текстов для сайта: главная, новости, отзывы, наполнение страниц (около 20). Текста не много на каждой страницы. Тексты должны быть уникальные. Тема сайта - печать на холсте. Предлагаем ...Завершен10 лет назад
Нужен копирайтер с опытом написания текстов для сайтов наружной рекламы и соответственно хорошо разбирающийся в тематике. Нужны хорошие, качественные тексты без воды (не копипаст с сайтов и рерайт под 100% уникальности Адвего). Текстов ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется журналист-копирайтер, который сможет взять интервью с представителем мира спорта, фитнеса (по скайпу/телефону либо в письменном виде). Около 20 вопросов (составляете сами). Предлагайте ваши цены.Завершен10 лет назад
Здравствуйте! Нужно составить грамотное и четкое резюме на работу, без лишнего пафоса и т.дКопирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Заказ №6279. Написать статью Тип работа _____Статья_______ Тема: _______Соотношение средств аэробный и анаэробной подготовки в циклах тренировочного процесса борцов рукопашного стиля Количество стр: _____2-3стр______________ Уникальность: ________80%______________ Срок написания______9.04.15_____________Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
нужны отзывы на сайт www.аринамаркет.рф, публиковать буду сам, коротенькие тексты на тему удачной покупки робота пылесоса типа этого http://pylinet.net/katalog/roboty_pylesosy/lilin/x550_professional (вкладка отзывы) нужно для начала 30 отзывов..Завершен10 лет назад
Необходимо выполнить рерайт. Деревянное строительство. Объём 30 000 - 40 000 знаков Читаемый текст с уникальностью от 90% по текстру дома из бруса технологии деревянного строительства итд Вот ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать описание страниц примерно на 1200-2000 символов. Сайт медицинской тематики. Предпочтение тем кто имеет медицинское образование. Сразу указывайте ЦЕНУ и СРОКИ!!!Завершен10 лет назад