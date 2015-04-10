Требуется написать тексты писем для e-mail рассылки новым подписчикам

Нужен копирайтер с опытом написания текстов для сайтов наружной рекламы и соответственно хорошо разбирающийся в тематике. Нужны хорошие, качественные тексты без воды (не копипаст с сайтов и рерайт под 100% уникальности Адвего). Текстов ...