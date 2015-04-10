Требуется написать тексты писем для e-mail рассылки новым подписчикам

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Закрыт13 заявок183 просмотра

Требуется написать тексты писем для e-mail рассылки новым подписчикам

Тематика основного проекта: http://happy-julia.com/ и http://happy-julia.com/lyubov-otnosheniya-semya/

10 лет назад
vadim3004
Вадим 
43 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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