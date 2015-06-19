Нужен копирайтер с опытом написания текстов для сайтов наружной рекламы и соответственно хорошо разбирающийся в тематике. Нужны хорошие, качественные тексты без воды (не копипаст с сайтов и рерайт под 100% уникальности Адвего). Текстов ...
Написание текстов для сайта
Написание текстов для сайта: главная, новости, отзывы, наполнение страниц (около 20).
Текста не много на каждой страницы. Тексты должны быть уникальные.
Тема сайта - печать на холсте.
Предлагаем выполнить тестовое задание.
В приложении файл с описанием и страница сайта.
Для теста: первый абзац+текст около девушки.
Текст может быть поделен на 2 смысловых абзаца. До цен: об услуге, после: о технических вещах.
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