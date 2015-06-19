Написание текстов для сайта: главная, новости, отзывы, наполнение страниц (около 20).

Текста не много на каждой страницы. Тексты должны быть уникальные.

Тема сайта - печать на холсте.

Предлагаем выполнить тестовое задание.

В приложении файл с описанием и страница сайта.

Для теста: первый абзац+текст около девушки.

Текст может быть поделен на 2 смысловых абзаца. До цен: об услуге, после: о технических вещах.