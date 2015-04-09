Нужен текст для главной страницы. Предварительный аудит карты скролинга/кликов/вебвизор в метрике показал что вовлеченность к чтению слабая . Посетители сразу переходят на страницы с ценами и описаниями номеров. Поэтому если и стоит о ...
Написать 6 текстов для сайта по продаже спецтехники
Здравствуйте, уважаемые авторы!
Мне нужно написать 6 текстов для сайта по продаже спецтехники из Китая. Темы:
- бульдозеры
- автогрейдеры
- катки
- самосвалы
- тягачи
- тралы
Каждый текст: от 2 до 3 тыс. зн. Задания понятные, сложных ключевых фраз — нет.
Требования к автору:
- опыт написания текстов для коммерческих сайтов
- точное соблюдение ТЗ
- грамотность: орфография и пунктуация
- знание матчасти — нужно чтобы исполнитель понимал то, о чем пишет
Что от меня:
- четкое и понятное задание
- быстрые согласование и оплата
- хороший отзыв
- если сработаемся — будут еще заказы
За 1000 зн. могу предложить максимум — 50 руб.
Спасибо за внимание, жду ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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