Написать 6 текстов для сайта по продаже спецтехники

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Закрыт18 заявок253 просмотра

Здравствуйте, уважаемые авторы!

Мне нужно написать 6 текстов для сайта по продаже спецтехники из Китая. Темы:

- бульдозеры

- автогрейдеры

- катки

- самосвалы

- тягачи

- тралы

Каждый текст: от 2 до 3 тыс. зн. Задания понятные, сложных ключевых фраз — нет.

Требования к автору:

- опыт написания текстов для коммерческих сайтов

- точное соблюдение ТЗ

- грамотность: орфография и пунктуация

- знание матчасти — нужно чтобы исполнитель понимал то, о чем пишет

Что от меня:

- четкое и понятное задание

- быстрые согласование и оплата

- хороший отзыв

- если сработаемся — будут еще заказы

За 1000 зн. могу предложить максимум — 50 руб.

Спасибо за внимание, жду ваших предложений.

10 лет назад
exaaad
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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