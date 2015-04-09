Рерайтинг текста о фотографе + перевод на английский

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Закрыт17 заявок246 просмотров

Нужно переписать текст о фотографе, 3000 знаков с пробелами и потом перевести на английский язык.

10 лет назад
saityvprage
Станислав 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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