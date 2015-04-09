Нужен автор для написания статей для магазина табаков и кальянов. Ничего запрещенного. И конечно же быть любителем кальяна, т.к. нужно именно «быть в теме». Вы должны понимать чем Нахла отличается от Альфакера ...
Рерайтинг текста о фотографе + перевод на английский
Нужно переписать текст о фотографе, 3000 знаков с пробелами и потом перевести на английский язык.
Заявки фрилансеров
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