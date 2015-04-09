Требуется наполнение сайта товарами

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок161 просмотр

Задача - сформировать файл xls с товарами для дальнейшей загрузки в магазин. Тематика - безопасность (видеонаблюдение)

Нужно:

1. Уникальное (80% +) описание характеристик товара с одним ключевым словом. максимум 500 знаков. Не нужен высокохудожественный текст, просто рерайт того, что есть.

2. Уникальные фото с проверкой в гугл (часть фото есть в архиве).

Пожалуйста, указывайте цену за каждый пункт.

10 лет назад
SouthBlondi
Ирина 
43 года
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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