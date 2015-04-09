Набрать текст с видео

http://www.roboforex.ru/beginner/glossary/ вот отличный глоссарий по форексу. В такой же последовательности, не меняя названия терминов, нужно переписать описание своими словами, чтобы уникальность сохранилась на высоком уровне, но при этом терминалогия не была нарушена. Если каких-то ...