Необходимо написать продающий текст для одностраничника. Тематика - недвижимость в Чехии. Подчеркну - нужен не просто текст, а продающий текст. Со всеми триггерами, фишками и прочим НЛП... Умеющих красиво писать про ...
Набрать текст с видео
Здравствуйте. Есть видео ролик
https://www.youtube.com/watch?v=WoDfYpTh2yw
Нужно озвученный тест набрать в Word.
Задача не сложная, но нужна внимательность.
Пожалуйста указывайте сроки и стоимость в рублях.
Заранее спасибо за ответ.
Заявки фрилансеров
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