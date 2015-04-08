Требуется придумать варианты напоминалок для онлайн сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки197 просмотров

Есть сайт http://nezabud-ka.ru/ .

Требуется придумать варианты напоминалок для вышеуказанного онлайн сервиса.

Пример: Потребитель: авто владелец. Какой набор информации ему приходится помнить?

Дата продления ОСАГО

Дата продления КАСКО

Дата прохождения следующего Техосмотра

Дата окончания срока хранения аптечки

Нужно проработать варианты потребителей (предварительно их, разумеется, придумав) и наборы информации для каждого. В каждом наборе должно быть не менее 3х значений.

Ваши условия?

10 лет назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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