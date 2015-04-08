Всем привет. Срочно нужен помощник с хорошим знанием языка и прокачанной усидчивостью. Объёмы уточню при общении. Требуется ответственный человек. Пишите контакты и цены.
Требуется придумать варианты напоминалок для онлайн сервиса
Есть сайт http://nezabud-ka.ru/ .
Требуется придумать варианты напоминалок для вышеуказанного онлайн сервиса.
Пример: Потребитель: авто владелец. Какой набор информации ему приходится помнить?
Дата продления ОСАГО
Дата продления КАСКО
Дата прохождения следующего Техосмотра
Дата окончания срока хранения аптечки
Нужно проработать варианты потребителей (предварительно их, разумеется, придумав) и наборы информации для каждого. В каждом наборе должно быть не менее 3х значений.
Ваши условия?
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