Маркетинг в соц.сетях

Общение в вк с людьми, отобранными по определенным критериям. Есть скрипт стандартного диалога. Оплата за количество контактов, бонусы за успешный контакт. 20 контактов в день на протяжении месяца.

Время не важно. Можно рассылать в любое время суток (ну не в 3 утра конечно :) ), в будни и на выходных.