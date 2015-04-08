Маркетинг в соц.сетях

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$40
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок276 просмотров

Общение в вк с людьми, отобранными по определенным критериям. Есть скрипт стандартного диалога. Оплата за количество контактов, бонусы за успешный контакт. 20 контактов в день на протяжении месяца.

Время не важно. Можно рассылать в любое время суток (ну не в 3 утра конечно :) ), в будни и на выходных.

10 лет назад
Denis-L
Денис 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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