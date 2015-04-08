Нужно несколько аналитических обзоров турниров, которые завершаются в киберспорте. Дисциплины: Дота 2, CS:GO, WOT, StarCraft и др. Нужен человек, который разбирается в командах, их истории, увлечен этим делом и умеет излагать мысли.
Маркетинг в соц.сетях
Общение в вк с людьми, отобранными по определенным критериям. Есть скрипт стандартного диалога. Оплата за количество контактов, бонусы за успешный контакт. 20 контактов в день на протяжении месяца.
Время не важно. Можно рассылать в любое время суток (ну не в 3 утра конечно :) ), в будни и на выходных.
Заявки фрилансеров
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