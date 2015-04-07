Создание вопросника-брифа.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка145 просмотров

Итак привет.

Для группы компаний необходим контент для сайта в стиле инфографики.

1. Продукты питания (собственные теплицы);

2. Складское оборудование;

3. Система слежения за автотранспортом;

4. ВИП-обслуживание - трансфер на транспорте в аэропорту, визовая поддержка;

5. Долгосрочная аренда автомобилей с такси (тут возможен рерайтинг текста);

6. Продажа, сервис, апгрейд грузового транспорта (Япония);

7. Продажа и сервис автомобилей (Япония);

8. СВХ, ж\д тупик, склады.

На основе полученных данных необходимо кратко и емко расписать о компании, деятельность и т.д.

Написать интересно без использования шаблонов типа "мы команда профессионалов...", "индивидуальный подход к каждому клиенту"

Как пример http://www.avangard-direct.ru/service/#logistics/

Ответы буду записывать на диктофон и скидывать вам.

Далее, определившись с контентом на русском, необходимо все перевести на английский.

Бюджет примерный!

10 лет назад
mongolshudan
Кулпыбаев 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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