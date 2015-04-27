Необходимо написать 50 статей по 1,5-2 тыс. знаков без пробелов на тему "Украшения из ювелирной стали" Будут размещаться на площадках с целью продвижения сайта zenzible.ru Я пришлю список площадок, на которых будут публиковаться ...
Транскрибация аудио
Расшифровать в текст аудиозапись
Оплата 150 рублей за 1 час аудио
Выбранный исполнитель
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