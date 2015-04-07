Описания игровых автоматов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок195 просмотров

Необходимы уникальные, качественные и интересные описания различных игровых автоматов. Вы конечно можете пользоваться другими материалами для написания статей, но в то же время это должен быть ваш авторский материал. То есть в любом случае вы должны покрутить демо-версию игрового автомата и узнать о чем пишите. Помимо описаний автоматов, нужны будут статьи на различную тематику об азартных играх. Оплата 45 рублей за тысячу символов без пробелов. Материалы нужны объемные. Работы много. Цену выше 45 рублей за тыс символов без пробелов не предлагать. Уникальность будет проверяться по нескольким сервисам проверки уникальности, а также вручную очень тщательно. Грамотность также не должна хромать.

Написание статей
10 лет назад
smash777
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

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