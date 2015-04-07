Здравствуйте! Есть интернет-магазин http://www.ostmarket.ru/ Для партии порогов нужны качественные обзоры по 1,5-2 тыс. зн. Большая просьба подавать заявки кандидатам, имеющим опыт написания подобных текстов (ремонт, отделка,двери, ...
Описания игровых автоматов
Необходимы уникальные, качественные и интересные описания различных игровых автоматов. Вы конечно можете пользоваться другими материалами для написания статей, но в то же время это должен быть ваш авторский материал. То есть в любом случае вы должны покрутить демо-версию игрового автомата и узнать о чем пишите. Помимо описаний автоматов, нужны будут статьи на различную тематику об азартных играх. Оплата 45 рублей за тысячу символов без пробелов. Материалы нужны объемные. Работы много. Цену выше 45 рублей за тыс символов без пробелов не предлагать. Уникальность будет проверяться по нескольким сервисам проверки уникальности, а также вручную очень тщательно. Грамотность также не должна хромать.
Заявки фрилансеров
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