нужно написать 4 текста к разделам. Текст должен представлять собой ТОЛЬКО полезную информацию заточенную и немного под сео. ЗАПРЕЩЕНО в тексте упоминание рекламы, например наш ...
Описание партии товаров в интернет-магазине стройматериалов
Здравствуйте!
Есть интернет-магазин http://www.ostmarket.ru/
Для партии порогов нужны качественные обзоры по 1,5-2 тыс. зн.
Большая просьба подавать заявки кандидатам, имеющим опыт написания подобных текстов (ремонт, отделка,двери, пороги, как поставить, секреты, опыт и т.д)
Прошу указывать свои расценки.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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