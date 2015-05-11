Требуется 50 статей на тему украшений

Необходимо написать 50 статей по 1,5-2 тыс. знаков без пробелов на тему "Украшения из ювелирной стали"

Будут размещаться на площадках с целью продвижения сайта zenzible.ru

Я пришлю список площадок, на которых будут публиковаться статьи - нужно будет писать тексты, максимально соответствующие тематике площадки

Стоимость - до 45 руб за 1000 знаков бп

Сроки определяйте сами

Качество и оригинальность (от 90% по etxt или Адвего) проверяю