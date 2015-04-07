Общение на форумах собаководов

$15
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  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок380 просмотров

Нужны люди для «прокачки эккаунтов» на форумах кинологов и собаководов. Интересуют люди, у которых есть собаки, а то другим там попросту не о чем будет общаться:)

Вам нужно просто создать эккаунты на форумах (список будет предоставлен) и общаться на любые темы (естественно, там все о собаках). Оплата — 5 рублей (или 2 грн) за 1 сообщение. На каждом форуме для получения оплаты необходимо будет оставить 20–40 сообщений. Одновременно можно будет общаться на нескольких форумах. Таким образом, оставив по 40 сообщений на 4 форумах вы получаете 800 рублей.

Интересуют, в первую очередь, пользователи из России. Пол любой! Любовь к собакам обязательна)))

Для получения оплаты вам нужно будет заполнить отчет, в который вносится логин, пароль, информация о пользователе, которая так или иначе появилась на форуме — т.е. как вы себя там представили (Имя, семейное положение, дети, возраст, пол и порода собаки и т.п.)

Получаете оплату и, если все ок, то приступаете к следующим форумам.

Оплата WMR или Приватбанк.

10 лет назад
ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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