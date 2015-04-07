Нужен человек для копирования с интернет магазина товаров на Авито. Кого интересует пишите цену и контакты.
Подобрать 100 бесплатных обучающих курсов из youtube
О Заказчике:
MindMenu – это образовательная онлайн платформа, которая ставит своей целью сделать образование интерактивным, увлекательным и доступным. http://www.mindmenu.ru/
Требования к выполняемой работе:
Кандидат должен находить образовательные курсы на различных открытых площадках (youtube, rutube итд), дополнять их информацией об авторе и кратким описанием для дальнейшего расположения на образовательном сервисе MindMenu. То, как выглядит информация о тренере и о курсе, можно посмотреть на платформе
Требования к курсам:
1. Курс должен быть интересным и качественным
2. Нет лицензионной проблемы с ретрансляцией (например курс в общем доступе на youtube)
3. В курсе минимум 5 лекций
4. Каждая лекция (урок) 1-20 мин, очень интересные курсы могут быть и более длинными
5. Тематика курсов: бизнес, технологии, продажи, личное развитие, хобби
6. Курс должен быть авторским (необходимо найти непосредственно автора, а не репост канала)
7. К курсу приложить информацию о самом курсе (его описание), информацию об авторе с фото со ссылками на источник
Необходимо сделать предложение по оплате за каждый найденный курс (Х рублей за курс).
Прием работ происходит один раз в день на пакет найденных курсов или по мере готовности пакетов в 5 или 10 курсов.
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