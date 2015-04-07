Подобрать 100 бесплатных обучающих курсов из youtube

О Заказчике:

MindMenu – это образовательная онлайн платформа, которая ставит своей целью сделать образование интерактивным, увлекательным и доступным. http://www.mindmenu.ru/

Требования к выполняемой работе:

Кандидат должен находить образовательные курсы на различных открытых площадках (youtube, rutube итд), дополнять их информацией об авторе и кратким описанием для дальнейшего расположения на образовательном сервисе MindMenu. То, как выглядит информация о тренере и о курсе, можно посмотреть на платформе

Требования к курсам:

1. Курс должен быть интересным и качественным

2. Нет лицензионной проблемы с ретрансляцией (например курс в общем доступе на youtube)

3. В курсе минимум 5 лекций

4. Каждая лекция (урок) 1-20 мин, очень интересные курсы могут быть и более длинными

5. Тематика курсов: бизнес, технологии, продажи, личное развитие, хобби

6. Курс должен быть авторским (необходимо найти непосредственно автора, а не репост канала)

7. К курсу приложить информацию о самом курсе (его описание), информацию об авторе с фото со ссылками на источник

Необходимо сделать предложение по оплате за каждый найденный курс (Х рублей за курс).

Прием работ происходит один раз в день на пакет найденных курсов или по мере готовности пакетов в 5 или 10 курсов.