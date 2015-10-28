Здравствуйте! Переделываем сайт, в данный момент он на площадке test.batel24.ru Нужно заполнить контентом основные страницы. Так же нужна статья об описании товара, текст должен быть разбит на 3–5 частей. Текст ...
Написание статей для интернет магазина Электротезники
Нужен хороший копирайтер для написания SEO статей по электротехники для сайта http://electro-nic.ru/
Стати примерно по 2000 символов в главные категории магазина, например сюда http://electro-nic.ru/catalog/lupy-i-lampy
Кого интересует прошу писать контакты и стоимость
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