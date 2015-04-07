Качественные рерайт статей на банковскую тематику

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт24 заявки306 просмотров

Здравствуйте!

Требуются рерайт статей на тему кредитов, займов, микрозаймов, кредитных карт и так далее.

Требования:

– уникальность 100% текст.ру;

– высокое качество текста;

Пишите свои расценки и обязательно приводите примеры на данные тематики.

Готовы платить за рерайт очень хорошие деньги, но чтобы пройти отбор Вы должны будете сделать пробный рерайт (бесплатно).

10 лет назад
BrainDit
Максим 
43 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Подобрать 100 бесплатных обучающих курсов из youtube

    О Заказчике: MindMenu – это образовательная онлайн платформа, которая ставит своей целью сделать образование интерактивным, увлекательным и доступным. http://www.mindmenu.ru/ Требования к выполняемой работе: Кандидат должен находить образовательные курсы на ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание статей для интернет магазина Электротезники

    Нужен хороший копирайтер для написания SEO статей по электротехники для сайта http://electro-nic.ru/ Стати примерно по 2000 символов в главные категории магазина, например сюда http://electro-nic.ru/catalog/lupy-i-lampy Кого интересует прошу писать контакты и стоимость

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать статьи для интернет-магазина

    Здравствуйте! Переделываем сайт, в данный момент он на площадке test.batel24.ru Нужно заполнить контентом основные страницы. Так же нужна статья об описании товара, текст должен быть разбит на 3–5 частей. Текст ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Общение на форумах собаководов

    $15

    Нужны люди для «прокачки эккаунтов» на форумах кинологов и собаководов. Интересуют люди, у которых есть собаки, а то другим там попросту не о чем будет общаться:) Вам нужно просто создать эккаунты на ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется 50 статей на тему украшений

    Необходимо написать 50 статей по 1,5-2 тыс. знаков без пробелов на тему "Украшения из ювелирной стали" Будут размещаться на площадках с целью продвижения сайта zenzible.ru Я пришлю список площадок, на которых будут публиковаться ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужна синонимизация фраз

    $7

    Здравствуйте, нужен человек который бы помог с составлением синонимов по типу: Приветствую, Здравствуйте, Хороший доход Выгодные условия

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Описания игровых автоматов

    Необходимы уникальные, качественные и интересные описания различных игровых автоматов. Вы конечно можете пользоваться другими материалами для написания статей, но в то же время это должен быть ваш авторский материал. То есть в любом случае вы ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад