О Заказчике: MindMenu – это образовательная онлайн платформа, которая ставит своей целью сделать образование интерактивным, увлекательным и доступным. http://www.mindmenu.ru/ Требования к выполняемой работе: Кандидат должен находить образовательные курсы на ...
Качественные рерайт статей на банковскую тематику
Здравствуйте!
Требуются рерайт статей на тему кредитов, займов, микрозаймов, кредитных карт и так далее.
Требования:
– уникальность 100% текст.ру;
– высокое качество текста;
Пишите свои расценки и обязательно приводите примеры на данные тематики.
Готовы платить за рерайт очень хорошие деньги, но чтобы пройти отбор Вы должны будете сделать пробный рерайт (бесплатно).
Заявки фрилансеров
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