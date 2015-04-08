Обзоры турниров в киберспорте

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки218 просмотров

Нужно несколько аналитических обзоров турниров, которые завершаются в киберспорте. Дисциплины: Дота 2, CS:GO, WOT, StarCraft и др.

Нужен человек, который разбирается в командах, их истории, увлечен этим делом и умеет излагать мысли.

10 лет назад
serkon
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров