Поддержка страницы в соцсетях. VK Facebook

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Закрыт11 заявок240 просмотров

Требуется вести страницу в соц сетях VK. Facebook:

Переписка и ответы на вопросы из списка контактов.

Поиск информации по критериям и проставление лайков

Постинг ответов и комментариев на события.

Выкладывание новостей и фотоотчетов.

10 лет назад
alexeyzaharov
Захаров 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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