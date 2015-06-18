Помощь по контенту для сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок399 просмотров

Всем привет.

Срочно нужен помощник с хорошим знанием языка и прокачанной усидчивостью. Объёмы уточню при общении.

Требуется ответственный человек.

Пишите контакты и цены.

10 лет назад
content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Vladimir_King
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Владимир - просто золотой человек. Ещё не работал с таким добросовестным исполнителем. Однозначно рекомендую!
С Артемом очень приятно работать. Помимо лояльного отношения, прекрасно поставленные задачи и ВСЕГДА оплата в срок, а то и раньше!!! Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Vladimir_King
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Поддержка страницы в соцсетях. VK Facebook

    Требуется вести страницу в соц сетях VK. Facebook: Переписка и ответы на вопросы из списка контактов. Поиск информации по критериям и проставление лайков Постинг ответов и комментариев на события. Выкладывание новостей ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт

    Добрый день, уважаемые фрилансеры, нужен рерайт, тема - онлайн игры. Ставка - 20 грн. за 1000 знаков. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество, так как проект рассчитан на пару месяцев. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написание статей на эзотерическую тематику

    Написание статей на эзотерическую тематику (ритуалы, заговоры, гадания, обереги...) для сайта grimuar.ru . Требования: Вы должны увлекаться эзотерикой. Копирайтинг для вас должен быть основной работой. ...

    Написание статейWordPress
    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Маркетинг в соц.сетях

    $40

    Общение в вк с людьми, отобранными по определенным критериям. Есть скрипт стандартного диалога. Оплата за количество контактов, бонусы за успешный контакт. 20 контактов в день на протяжении месяца. Время не важно. Можно ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обзоры турниров в киберспорте

    $30

    Нужно несколько аналитических обзоров турниров, которые завершаются в киберспорте. Дисциплины: Дота 2, CS:GO, WOT, StarCraft и др. Нужен человек, который разбирается в командах, их истории, увлечен этим делом и умеет излагать мысли.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Составить коммерческое предложение

    Компания много лет работает в области ИТ (создание сайтов, разработка соответствующих программ) для определенного круга заказчиков (государственные организации-медицинские центры). Нужно написать письмо-предложение тем учреждениям с которыми еще не работаем (у которых нет ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание вопросника-брифа.

    $200

    Итак привет. Для группы компаний необходим контент для сайта в стиле инфографики. 1. Продукты питания (собственные теплицы); 2. Складское оборудование; 3. Система слежения за автотранспортом; 4. ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать 1 отзыв на портале

    $5

    Нужно написать небольшой отзыв об установке пластиковых окон. И проставить в рейтинге баллы. Регион только Москва и область

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад