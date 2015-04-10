Всем привет. Срочно нужен помощник с хорошим знанием языка и прокачанной усидчивостью. Объёмы уточню при общении. Требуется ответственный человек. Пишите контакты и цены.
Рерайт текста про архитектурное бюро
Требуется рерайт текста на тему архитектурного бюро.
Объём - 2000збп (+-100знаков)
ТЗ составлено.
Оплата - webmoney R кошелёк. - 150р.
Срок - 10.04.2015 (включительно)
Выбранный исполнитель
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