Рерайт текста про архитектурное бюро

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Завершен6 заявок157 просмотров

Требуется рерайт текста на тему архитектурного бюро.

Объём - 2000збп (+-100знаков)

ТЗ составлено.

Оплата - webmoney R кошелёк. - 150р.

Срок - 10.04.2015 (включительно)

10 лет назад
olofsson
Денис 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

lulacebab
Юлия 
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
36 отзывов(-1)
10 лет назад
$3
1 день
Приятно было работать. Юлия справилась с поставленной задачей точно в сроки с полным соблюдением ТЗ. Непременно буду обращаться ещё.
Четко поставлена задача, быстрая проверка и оплата, приятный в общении заказчик - рекомендую!

Заявки фрилансеров

lulacebab
Юлия 
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
36 отзывов(-1)
10 лет назад

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