Требуется качественный рерайт 10000 знаков

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен20 заявок267 просмотров

Требуется качественный рерайт 10000 знаков. Уникальность: 95%+ и нужно, чтобы после рерайта текст составил 10000 –11000 знаков.

Файл прилагается.

Ключевики тоже в файле.

Оплата по WEBMONEY.

10 лет назад
VIPSTUDIO
Артем 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$10
2 дня
Все сделано качественно и в срок. Рекомендую.
Сотрудничеством с Артемом довольна. Как всегда все четко, своевременно. Всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад

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