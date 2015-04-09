Необходимо написать продающий текст для одностраничника. Тематика - недвижимость в Чехии.

Подчеркну - нужен не просто текст, а продающий текст. Со всеми триггерами, фишками и прочим НЛП...

Умеющих красиво писать про "молодые динамично развивающиеся компании" - просьба не беспокоить.

Прошу дать ссылку на те тексты в Вашем портфолио, которые Вы считаете продающими. Большой плюс если знаете и укажете уровень конверсии Ваших текстов.

Бюджет неопределен, давайте Ваши цены.