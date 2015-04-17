Размещение объявлений на досках и форумах

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Завершен10 заявок250 просмотров

Здравствуйте. Необходимо разместить 50 объявлений для строительного сайта на досках и форумах о строительстве.

Список объявлений и досок я предоставлю.

Обязательно пишите стоимость и сроки прямо в заявках.

10 лет назад
vicka2707
Виктория 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

zvv2015
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$5
4 дня
Виталий хорошо справился с заданием, со всей ответственностью подошел к делу. Приятно работать. Будем продолжать сотрудничать.
Приятный в общении заказчик. Четкое и понятное ТЗ. Всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

zvv2015
38 лет
10 лет в сервисе
Был
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