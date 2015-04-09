Составить словарь терминов forex

http://www.roboforex.ru/beginner/glossary/ вот отличный глоссарий по форексу. В такой же последовательности, не меняя названия терминов, нужно переписать описание своими словами, чтобы уникальность сохранилась на высоком уровне, но при этом терминалогия не была нарушена. Если каких-то терминов не хватает по вашему для уникальности или же в целом по логике..можно анализировать подобные списки и добавлять.

На данной странице 26000 знаков примерно. Но копирайтингом это не назвать.. Задание для тех, кто понимает форекс, чтобы не писали ернуду, но в то же самое время нужно все для новичков разжевывать конечно же, а не использовать в описании термина другой термин, который придется искать :)))

Указывайте сроки реализации и цену.

P.S.: Так же нужны статьи на тему "История успеха Х на рынке Форекс" - биографическая статья, где особых знаний форекса не нужно)) Писать в данном случае в позитивном ключе, так что бы в конце хотелось пожелать читателям успехов )) статья должна воодушевлять.