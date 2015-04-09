Написать статью на 3000 зп

Доброй день.

Необходимо написать статью о взаимосвязи нейромаркетинга и мерчандайзинга, то есть какие инструменты первого присутствуют во втором, подкрепить это все парочкой исследований (в интернете их достаточно) и в конце предоставить список ссылок (3-4), на которые в тексте есть сноски. Естественно,текст должен быть связным. Обьем - 3000 знаков с пробелами.

Нужно срочно, сегодня до 15.00

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