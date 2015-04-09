Постинг текстов

Доброго дня. Требуются люди из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов РФ (особенно: Нижний Новгород, Иваново, Череповец, Екатеринбург (и вся Свердловская обл.), Северный Кавказ). Также, и из других регионов

Работа заключается в простой публикации готовых текстов на разных площадках. Инструкцию и текст для публикации я предоставляю.

От Вас – 5 минут вашего времени и живой аккаунт (подойдет из любой соц сети, мэйл, гмейл, твиттер).

Оплата по факту публикации 25 рублей за один текст. Любые платежные системы.

Просьба писать СРАЗУ на мою почту, поскольку на сайте бываю крайне редко. Отвечу на вопросы и предоставлю инструкцию так же по почте – [email protected]

Указывайте, пожалуйста:

1. Ваш регион

2. Кол-во аккаунтов

3. Динамический или статический IP. (если не знаете, не указывайте).

Чем больше разных аккаунтов, тем больше можем предоставить текстов.

ГАРАНТИИ ОПЛАТЫ – нам нужен результат, обманывать нет смысла (ведь если я не скидываю оплату – вы можете поменять текст и сделать его негативным. что нам ну никак не нужно!)