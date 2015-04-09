Нужен автор для написания статей для магазина табаков и кальянов. Ничего запрещенного. И конечно же быть любителем кальяна, т.к. нужно именно «быть в теме». Вы должны понимать чем Нахла отличается от Альфакера ...
Постинг текстов
Доброго дня. Требуются люди из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов РФ (особенно: Нижний Новгород, Иваново, Череповец, Екатеринбург (и вся Свердловская обл.), Северный Кавказ). Также, и из других регионов
Работа заключается в простой публикации готовых текстов на разных площадках. Инструкцию и текст для публикации я предоставляю.
От Вас – 5 минут вашего времени и живой аккаунт (подойдет из любой соц сети, мэйл, гмейл, твиттер).
Оплата по факту публикации 25 рублей за один текст. Любые платежные системы.
Просьба писать СРАЗУ на мою почту, поскольку на сайте бываю крайне редко. Отвечу на вопросы и предоставлю инструкцию так же по почте – [email protected]
Указывайте, пожалуйста:
1. Ваш регион
2. Кол-во аккаунтов
3. Динамический или статический IP. (если не знаете, не указывайте).
Чем больше разных аккаунтов, тем больше можем предоставить текстов.
ГАРАНТИИ ОПЛАТЫ – нам нужен результат, обманывать нет смысла (ведь если я не скидываю оплату – вы можете поменять текст и сделать его негативным. что нам ну никак не нужно!)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг17 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен текст для главной страницы. Предварительный аудит карты скролинга/кликов/вебвизор в метрике показал что вовлеченность к чтению слабая . Посетители сразу переходят на страницы с ценами и описаниями номеров. Поэтому если и стоит о ...Завершен10 лет назад
- $3
Требуется текст по тематике проектирования фасадов Объём - 1500-2000збп. Оплата - webmoney R кошелёк - 100р./1000збп Сроки - 10.04.2015 (включительно) ТЗ и исходник текста прилагаетсяЗавершен10 лет назад
Написание уникального описания Hi Fi акустика + предметы интерьера. Работа авторов на постоянной основе с планом на день. Иногда требуются тексты для блога (статьи, обзоры, сео описания для категорий сайта). Оплата 15 гривен за 1000 ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Суть - размещать на форумах и сайтах по 90 камментов в день. Список дается. Нужно: - зарегать три аккаунта на каждом сайте - писать от их имени на сайтах ...Завершен10 лет назад
- $10
Необходимо составить речь на 2-3 минуты максимально, для презентации себя и своей компании ( индустрия красоты) в проекте. Речь будет записываться на камеру. Желательно придумать интересный слоган. Текст уже ГОТОВ! Его нужно только подредактировать для ...Завершен10 лет назад
Задача - сформировать файл xls с товарами для дальнейшей загрузки в магазин. Тематика - безопасность (видеонаблюдение) Нужно: 1. Уникальное (80% +) описание характеристик товара с одним ключевым словом. максимум 500 знаков. Не нужен ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Есть видео ролик https://www.youtube.com/watch?v=WoDfYpTh2yw Нужно озвученный тест набрать в Word. Задача не сложная, но нужна внимательность. Пожалуйста указывайте сроки и стоимость в рублях. ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброй день. Необходимо написать статью о взаимосвязи нейромаркетинга и мерчандайзинга, то есть какие инструменты первого присутствуют во втором, подкрепить это все парочкой исследований (в интернете их достаточно) и в конце предоставить список ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Заказ срочный, нужно приниматься за работу сразу после принятия заявки. Задание интересное и несложное, но есть свои особенности. Требуется придумать заголовки и тексты объявлений для рекламной кампании. Ключевые слова подобраны - ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад