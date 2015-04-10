Копирайт текста по проектированию фасадов

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок148 просмотров

Требуется текст по тематике проектирования фасадов

Объём - 1500-2000збп.

Оплата - webmoney R кошелёк - 100р./1000збп

Сроки - 10.04.2015 (включительно)

ТЗ и исходник текста прилагается

10 лет назад
olofsson
Денис 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

morsi
45 лет
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
10 лет назад
$4
1 день
Сделано качественно, в сроки, с полным соблюдением ТЗ. Непременно буду обращаться ещё.
С Денисом приятно сотрудничать. Задания принимает сразу же и сразу оплачивает.

Заявки фрилансеров

morsi
45 лет
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
10 лет назад

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