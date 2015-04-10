Нужен автор для написания статей для магазина табаков и кальянов. Ничего запрещенного. И конечно же быть любителем кальяна, т.к. нужно именно «быть в теме». Вы должны понимать чем Нахла отличается от Альфакера ...
Копирайт текста по проектированию фасадов
Требуется текст по тематике проектирования фасадов
Объём - 1500-2000збп.
Оплата - webmoney R кошелёк - 100р./1000збп
Сроки - 10.04.2015 (включительно)
ТЗ и исходник текста прилагается
Выбранный исполнитель
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