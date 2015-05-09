Нужен человек размещать комментарии

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен35 заявок565 просмотров

Суть - размещать на форумах и сайтах по 90 камментов в день. Список дается.

Нужно:

- зарегать три аккаунта на каждом сайте

- писать от их имени на сайтах

- высылать ежедневный отчет расположения камментов

Никаких сочинений в камментах писать не надо, максимум пара предложений, большинство же - одно предложение. Обычное общение как на обычном форуме.

Работа на 2 недели, 5 дней в неделю по 90 камментов в день.

10 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Mellivora
Елена 
32 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$100
14 дней
Все отлично сделано, я доволен.
Хорошо сработались. Отличный заказчик, с удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Mellivora
Елена 
32 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад

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