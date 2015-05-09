Нужен человек размещать комментарии

Суть - размещать на форумах и сайтах по 90 камментов в день. Список дается.

Нужно:

- зарегать три аккаунта на каждом сайте

- писать от их имени на сайтах

- высылать ежедневный отчет расположения камментов

Никаких сочинений в камментах писать не надо, максимум пара предложений, большинство же - одно предложение. Обычное общение как на обычном форуме.

Работа на 2 недели, 5 дней в неделю по 90 камментов в день.