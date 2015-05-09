Нужен автор для написания статей для магазина табаков и кальянов. Ничего запрещенного. И конечно же быть любителем кальяна, т.к. нужно именно «быть в теме». Вы должны понимать чем Нахла отличается от Альфакера ...
Нужен человек размещать комментарии
Суть - размещать на форумах и сайтах по 90 камментов в день. Список дается.
Нужно:
- зарегать три аккаунта на каждом сайте
- писать от их имени на сайтах
- высылать ежедневный отчет расположения камментов
Никаких сочинений в камментах писать не надо, максимум пара предложений, большинство же - одно предложение. Обычное общение как на обычном форуме.
Работа на 2 недели, 5 дней в неделю по 90 камментов в день.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг17 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать продающий текст для одностраничника. Тематика - недвижимость в Чехии. Подчеркну - нужен не просто текст, а продающий текст. Со всеми триггерами, фишками и прочим НЛП... Умеющих красиво писать про ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Необходимо составить речь на 2-3 минуты максимально, для презентации себя и своей компании ( индустрия красоты) в проекте. Речь будет записываться на камеру. Желательно придумать интересный слоган. Текст уже ГОТОВ! Его нужно только подредактировать для ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Задача - сформировать файл xls с товарами для дальнейшей загрузки в магазин. Тематика - безопасность (видеонаблюдение) Нужно: 1. Уникальное (80% +) описание характеристик товара с одним ключевым словом. максимум 500 знаков. Не нужен ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Есть видео ролик https://www.youtube.com/watch?v=WoDfYpTh2yw Нужно озвученный тест набрать в Word. Задача не сложная, но нужна внимательность. Пожалуйста указывайте сроки и стоимость в рублях. ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброй день. Необходимо написать статью о взаимосвязи нейромаркетинга и мерчандайзинга, то есть какие инструменты первого присутствуют во втором, подкрепить это все парочкой исследований (в интернете их достаточно) и в конце предоставить список ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Заказ срочный, нужно приниматься за работу сразу после принятия заявки. Задание интересное и несложное, но есть свои особенности. Требуется придумать заголовки и тексты объявлений для рекламной кампании. Ключевые слова подобраны - ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется продающий текст для двухстраничного буклета. Пример внешнего вида буклета: буклет.pdf В остальных файлах исходные материалы. В своей заявке указывайте стоимость и обязательно примеры на готовые продающие тексты. ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
На проект нужен автор для написания серии материалов на тему отцов, их взаимодействия с семьей и обществом, семейной жизни. Объем от 1000 до 4000 знаков (с пробелами). ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Базы две: прокат велосипедов в Краснодаре и продажа цветов в Краснодаре Базы должны быть максимально полными (использование спецпрограмм приветствуется) Предлагайте цены в проекте. Срок - желательно сегодня до 20.00 МСК В личку, ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад