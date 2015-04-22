Текст на главную страницу

Нужен текст для главной страницы.

Предварительный аудит карты скролинга/кликов/вебвизор в метрике показал что вовлеченность к чтению слабая . Посетители сразу переходят на страницы с ценами и описаниями номеров. Поэтому если и стоит о чем то писать то четко без воды и вступительной лирики. Текст разбит на 4 смысловые части с фотографиями и видео в конце для разбавления "портянки" текста

Встаньте на место потенциального клиента.

Присоединил файл ключами под которые нужно оптимизировать текст.

В предложениях просьба писать цены и сроки.