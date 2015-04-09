Копирайтинг и постинг флеш игр на сайте

Нужно находить в интернете интересные флеш игры и писать для них уникальные описания 300-500 символов, постить на сайте (cms modx).

В каждой статье должен присутствовать текст-описание, картинка и сама игра. Текст должен быть грамотным и последовательным.

Минимальная оплата за одну статью — 30 рублей.