Копирайтинг и постинг флеш игр на сайте

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок206 просмотров

Нужно находить в интернете интересные флеш игры и писать для них уникальные описания 300-500 символов, постить на сайте (cms modx).

В каждой статье должен присутствовать текст-описание, картинка и сама игра. Текст должен быть грамотным и последовательным.

Минимальная оплата за одну статью — 30 рублей.

MODX
10 лет назад
s1nt
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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