Написать текст для главной страницы и 15 отзывов

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен24 заявки288 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо наполнить лендингпейдж информацией.

Входной продажный текст - 1000 символов

и 15 небольших текстов:

10 текстов по 400 символов

5 по 250 символов

Тематика - букеты из мягких игрушек.

Писать надо исключительно для людей! Это не seo-контент. От вас необходим опыт в написании коротких продающих текстов.

В основном тексте необходимо как можно красивее описать наш товар (букеты из мягких игрушек), написать что это отличный подарок на любой праздник, день рождения и так далее.....

По небольшим текстам я сообщу более детальное ТЗ тому исполнителя которого выберу.

10 лет назад
1sifon
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ketty_t
Катя 
42 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Работали раньше с несколькими другими копирайтерами, но теперь будем работать только с Катей. Проектов у нас много, но уверены что она справиться с ними на УРА! Спасибо за отличную работу Катя!
Очень люблю позитивные задания - а писать о мягких игрушках - одно удовольствие. Спасибо большое Станиславу за отличный проект, за умение чётко ставить задачи, за очень лёгкое простое общение, за быструю оплату. Станислав - отличный заказчик, с которым хочется внедрять в жизнь новые проекты.

Заявки фрилансеров

ketty_t
Катя 
42 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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