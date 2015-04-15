Написать текст для главной страницы и 15 отзывов

Здравствуйте.

Необходимо наполнить лендингпейдж информацией.

Входной продажный текст - 1000 символов

и 15 небольших текстов:

10 текстов по 400 символов

5 по 250 символов

Тематика - букеты из мягких игрушек.

Писать надо исключительно для людей! Это не seo-контент. От вас необходим опыт в написании коротких продающих текстов.

В основном тексте необходимо как можно красивее описать наш товар (букеты из мягких игрушек), написать что это отличный подарок на любой праздник, день рождения и так далее.....

По небольшим текстам я сообщу более детальное ТЗ тому исполнителя которого выберу.