Нужен автор для написания статей для магазина табаков и кальянов. Ничего запрещенного. И конечно же быть любителем кальяна, т.к. нужно именно «быть в теме». Вы должны понимать чем Нахла отличается от Альфакера ...
Написать текст для главной страницы и 15 отзывов
Здравствуйте.
Необходимо наполнить лендингпейдж информацией.
Входной продажный текст - 1000 символов
и 15 небольших текстов:
10 текстов по 400 символов
5 по 250 символов
Тематика - букеты из мягких игрушек.
Писать надо исключительно для людей! Это не seo-контент. От вас необходим опыт в написании коротких продающих текстов.
В основном тексте необходимо как можно красивее описать наш товар (букеты из мягких игрушек), написать что это отличный подарок на любой праздник, день рождения и так далее.....
По небольшим текстам я сообщу более детальное ТЗ тому исполнителя которого выберу.
Выбранный исполнитель
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