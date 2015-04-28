Написание статей

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен17 заявок390 просмотров

Нужен автор для написания статей для сайта тематики охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдение, умный дом, IT услуги.

От вас понимание того, как правильно выглядит SEO статья, где ставить заголовки, куда картинки и списки, что такое тошнотность и т.п.

Все статьи дожны проверяться на уникальность в Яндексе.

Все тексты проверяем через Advego.

На данный момент нужно статьи по тематиккам Видеонаблюдение, Охранная сигнализация, Автоматизация дома (умный дом), среднее кол-во символов в статье 3К + 1 или две картинки.

по 3 шт.

ОТдельные статьи 4 шт. по 1К знаков

Охранная сигнализация для дома

Охранная сигнализация для гаража

Охранная сигнализация для квартиры

Охранная сигнализация для офиса

Написание статей
10 лет назад
al430
46 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

macola_94
30 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$13
5 дней
Всем рекомендую, сроки соблюдаются, качество статей хорошее.
Все отлично! Интересное задание, оплата в срок!

Заявки фрилансеров

macola_94
30 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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