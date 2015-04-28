Написание статей

Нужен автор для написания статей для сайта тематики охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдение, умный дом, IT услуги.

От вас понимание того, как правильно выглядит SEO статья, где ставить заголовки, куда картинки и списки, что такое тошнотность и т.п.

Все статьи дожны проверяться на уникальность в Яндексе.

Все тексты проверяем через Advego.

На данный момент нужно статьи по тематиккам Видеонаблюдение, Охранная сигнализация, Автоматизация дома (умный дом), среднее кол-во символов в статье 3К + 1 или две картинки.

по 3 шт.

ОТдельные статьи 4 шт. по 1К знаков

Охранная сигнализация для дома

Охранная сигнализация для гаража

Охранная сигнализация для квартиры

Охранная сигнализация для офиса