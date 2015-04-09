Публикация объявлений на Авито

Здравствуйте. Необходимо каждый день публиковать на авито 4-5 объявлений по продаже квартир. Доступ в кабинет будет предоставлен, фотографии удобно структуированы. То есть Вам нужно будет вводить заранее известные характеристики квартиры (адрес,этаж,цена),добавлять заранее подобранные фотографии и небольшой текст объявления,по разному написанный (что бы не спалил модератор), с некоторыми ключевыми словами.

Пример таких объявлений:

https://www.avito.ru/irkutsk/kvartiry/3-k_kvartira_86_m_1115_et._547576350

https://www.avito.ru/irkutsk/kvartiry/3-k_kvartira_86_m_1015_et._530723262

Сразу скажу что я физ.лицо, а не строительная компания, по этому не задевайте ценник.