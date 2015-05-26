SEO-тексты на определенные запросы

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен27 заявок336 просмотров

Нужна серия текстов на определенные запросы.

Заказывать будем блоками по 10 шт.

Пишите цены за 1000 знаков. Так же нужны примеры текстов с указанием запросов под которые их писали.

Забыла уточнить. Тесты будут размещаться на нашем же сайте. Это описания разделов сайта. Цель: выйти в топ по определенным запросам.

Так как проект довольно объемный, и много достойных исполнителей, возможно попрошу написать тестовый текст под запрос "Курсы английского языка в Киеве"

10 лет назад
zerkalo-I
Татьяна 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Looord
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$30
5 дней
Сотрудничество прошло успешно. Тексты очень понравились.
Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Looord
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Текст на главную страницу

    Нужен текст для главной страницы. Предварительный аудит карты скролинга/кликов/вебвизор в метрике показал что вовлеченность к чтению слабая . Посетители сразу переходят на страницы с ценами и описаниями номеров. Поэтому если и стоит о ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать текст для главной страницы и 15 отзывов

    $15

    Здравствуйте. Необходимо наполнить лендингпейдж информацией. Входной продажный текст - 1000 символов и 15 небольших текстов: 10 текстов по 400 символов 5 по 250 символов Тематика - букеты ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайтинг и постинг флеш игр на сайте

    $30

    Нужно находить в интернете интересные флеш игры и писать для них уникальные описания 300-500 символов, постить на сайте (cms modx). В каждой статье должен присутствовать текст-описание, картинка и сама игра. ...

    MODX
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание статей

    $30

    Нужен автор для написания статей для сайта тематики охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдение, умный дом, IT услуги. От вас понимание того, как правильно выглядит SEO статья, где ставить заголовки, куда картинки и списки, что такое ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Постинг текстов

    Доброго дня. Требуются люди из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов РФ (особенно: Нижний Новгород, Иваново, Череповец, Екатеринбург (и вся Свердловская обл.), Северный Кавказ). Также, и из других регионов Работа заключается в простой публикации ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание уникального описания Hi Fi акустика + предметы интерьра

    Написание уникального описания Hi Fi акустика + предметы интерьера. Работа авторов на постоянной основе с планом на день. Иногда требуются тексты для блога (статьи, обзоры, сео описания для категорий сайта). Оплата 15 гривен за 1000 ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад