SEO-тексты на определенные запросы

Нужна серия текстов на определенные запросы.

Заказывать будем блоками по 10 шт.

Пишите цены за 1000 знаков. Так же нужны примеры текстов с указанием запросов под которые их писали.

Забыла уточнить. Тесты будут размещаться на нашем же сайте. Это описания разделов сайта. Цель: выйти в топ по определенным запросам.

Так как проект довольно объемный, и много достойных исполнителей, возможно попрошу написать тестовый текст под запрос "Курсы английского языка в Киеве"