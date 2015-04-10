Заказ №6279. Написать статью Тип работа _____Статья_______ Тема: _______Соотношение средств аэробный и анаэробной подготовки в циклах тренировочного процесса борцов рукопашного стиля Количество стр: _____2-3стр______________ Уникальность: ________80%______________ Срок написания______9.04.15_____________
Составление резюме
Здравствуйте!
Нужно составить грамотное и четкое резюме на работу, без лишнего пафоса и т.д
Заявки фрилансеров
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