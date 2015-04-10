Необходимо выполнить рерайт. Деревянное строительство. Объём 30 000 - 40 000 знаков Читаемый текст с уникальностью от 90% по текстру

дома из бруса

технологии деревянного строительства

итд

Вот пример того, что надо рерайтить

http://glavstroy365.ru/articles/konopatka-doma-iz-brusa

Исходники мои:

Цена 30 руб

Предпочтение, тем "кто шарит" - и вам и нам будет проще