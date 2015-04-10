Необходимо написать описание страниц примерно на 1200-2000 символов. Сайт медицинской тематики. Предпочтение тем кто имеет медицинское образование. Сразу указывайте ЦЕНУ и СРОКИ!!!
Необходимо выполнить рерайт. Деревянное строительство
Необходимо выполнить рерайт. Деревянное строительство. Объём 30 000 - 40 000 знаков Читаемый текст с уникальностью от 90% по текстру
дома из бруса
технологии деревянного строительства
итд
Вот пример того, что надо рерайтить
http://glavstroy365.ru/articles/konopatka-doma-iz-brusa
Исходники мои:
Цена 30 руб
Предпочтение, тем "кто шарит" - и вам и нам будет проще
Заявки фрилансеров
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