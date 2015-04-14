Описание страниц по медицине

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Завершен20 заявок255 просмотров

Необходимо написать описание страниц примерно на 1200-2000 символов. Сайт медицинской тематики. Предпочтение тем кто имеет медицинское образование.

Сразу указывайте ЦЕНУ и СРОКИ!!!

10 лет назад
Shade876
Евгений 
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Oldfuffy
Мария 
62 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$100
30 дней
Мария подошла к работе с полной ответственностью. Тщательно выполняя работу, показала себя как ответственный исполнитель. Сотрудничеством очень доволен. Планирую работать с ней и в дальнейшем...!!!
Грамотный, ответственный и доброжелательный заказчик, работа с ним оставляет приятное впечатление. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Oldfuffy
Мария 
62 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад

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