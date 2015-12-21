don_leopold

Здравствуйте! Нужен опытный таргетолог (профессионала) для настройки рк, у которого есть опыт успешно настроенных рк и есть "живое" портфолио. Тематика кожгалантерея ручной работы: https://www.facebook.com/calitohandmade @calito.ru Задачи: 1. В фб необходимо ...
- Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $4
Здравствуйте! Нужно подкорректировать сторителлинг. Уже написана, даже есть вставки с замечаниям нужно просто все привести в порядок для публикации в соц.сети. Более подробно объясню все исполнителю.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте!Необходимо разработать два баннера для интернет магазина. Тематика кожаные саквояжи и кожгалантерея ручной работы. Для ознакомления предоставляю ссылки на наш сайт и группу в FB - в приватной информации. Более подробно условия ...Баннеры19 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно подготовить рекламный баннер для соц.сетей.Баннер будет публиковаться в платной рекламе. Весь необходимый материал предоставлю исполнителю. Главное требование - информативность и так, чтобы выделялось в информационной ленте пользователя. Бюджет: 200 руб. ...Баннеры8 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нужно разработать промо листовку для дизайн выставки "Флакон". Логотип и текст который будет необходимо разместить на листовки я предоставлю исполнителю. Тематика листовки: изделия из кожи премиального качества. Дизайн визитки должен быть выполнен в ...Дизайн продукции23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нужно создать и оформить группу для "молодого" бренда, тематика изделия из кожи ручной работы. Группу необходимо оформить в единой стилистике с сайтом. Дальнейшее детали будут обсуждаться в ЛС.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нужно оптимизировать размеры логотипа для размещения в instagram.Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нужно разработать логотип для бренда занимающегося пошивом сумок и саквояжей ручной работы. Примеры и все особенности обсужу с понравившемся кандидатом .Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Требуется написать резюме. Для размещения на сайтах типа hh.ru , superjob.ru и т.д.Копирайтинг34 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Требуется продвижение аккаунта в Instagram. Тематика: интернет-магазин копий наручных часов. Основные задачи: 1) продажи через Instagram, 2) привлечение дополнительного трафика на сайтаСоциальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Требуется оформление внутренних страничек сайта: Доставка и оплата, гарантии и т.д. От исполнителя требуется макет в формате psd. Рассмотрю все предложения. Сайт для которого нужно оформление http://test.leowatch.ru/Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужно придумать отличное название для интернет-магазина саквояжей ручной работы. Всю необходимую информацию предоставлю исполнителю. P.S Очень надеюсь на вашу креативность!Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Нужно нарисовать дизайн сайта, тематика саквояжи ручной работы. Дизайн должен выглядеть очень дорого. Рассмотрю любые ваши предложенияДизайн сайтов42 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужно продвижение группы VK, тематика копии швейцарских часов. Цели: оживить группу, создать дополнительный трафик на сайт Рассмотрим любые Ваши предложения.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать обработку фотографий часов для интернет- магазина. Что требуется от исполнителя: 1) Обработка фотографии 2) Подгон под определенный размер Жду Ваших предложений!Обработка фотографий97 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Требуется написать ПРЕСС-РЕЛИЗ тематика копии швейцарских часов, объем 1000 символов.Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужно составить грамотное и четкое резюме на работу, без лишнего пафоса и т.дКопирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужно нарисовать пару баннеров для сайта с копиями швейцарских часов. Все подробности обговариваю в личкеБаннеры35 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужно сверстать меню для группы в вк! Тематика группы Ульяновское землячество в Москве, более подробную информацию предоставлю в лсHTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужно отверстать пару страниц для сайта Никаких тех.наваротов и т.д, обычные текстовые страницы Cms OpenCartHTML-верстка17 заявокЗакрыт11 лет назад