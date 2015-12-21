don_leopold

Леонид don_leopold

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Необходимо настроить таргет

    Здравствуйте! Нужен опытный таргетолог (профессионала) для настройки рк, у которого есть опыт успешно настроенных рк и есть "живое" портфолио. Тематика кожгалантерея ручной работы: https://www.facebook.com/calitohandmade @calito.ru Задачи: 1. В фб необходимо ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Корректировка текста

    $4

    Здравствуйте! Нужно подкорректировать сторителлинг. Уже написана, даже есть вставки с замечаниям нужно просто все привести в порядок для публикации в соц.сети. Более подробно объясню все исполнителю.

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание баннера для интернет магазина

    Здравствуйте!Необходимо разработать два баннера для интернет магазина. Тематика кожаные саквояжи и кожгалантерея ручной работы. Для ознакомления предоставляю ссылки на наш сайт и группу в FB - в приватной информации. Более подробно условия ...

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать рекламный баннер соц.сетей

    Нужно подготовить рекламный баннер для соц.сетей.Баннер будет публиковаться в платной рекламе. Весь необходимый материал предоставлю исполнителю. Главное требование - информативность и так, чтобы выделялось в информационной ленте пользователя. Бюджет: 200 руб. ...

    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно разработать листовку

    Здравствуйте! Нужно разработать промо листовку для дизайн выставки "Флакон". Логотип и текст который будет необходимо разместить на листовки я предоставлю исполнителю. Тематика листовки: изделия из кожи премиального качества. Дизайн визитки должен быть выполнен в ...

    Дизайн продукции23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оформление группы FB

    Здравствуйте! Нужно создать и оформить группу для "молодого" бренда, тематика изделия из кожи ручной работы. Группу необходимо оформить в единой стилистике с сайтом. Дальнейшее детали будут обсуждаться в ЛС.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание логотипа

    Здравствуйте! Нужно разработать логотип для бренда занимающегося пошивом сумок и саквояжей ручной работы. Примеры и все особенности обсужу с понравившемся кандидатом .

    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвижение аккаунта в Instagram

    Здравствуйте! Требуется продвижение аккаунта в Instagram. Тематика: интернет-магазин копий наручных часов. Основные задачи: 1) продажи через Instagram, 2) привлечение дополнительного трафика на сайта

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оформление внутренних страничек сайта.

    Здравствуйте! Требуется оформление внутренних страничек  сайта: Доставка и оплата, гарантии и т.д. От исполнителя требуется макет в формате psd. Рассмотрю все предложения. Сайт для которого нужно оформление http://test.leowatch.ru/

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Название для интернет-магазина

    Здравствуйте! Нужно придумать отличное название для интернет-магазина саквояжей ручной работы. Всю необходимую информацию предоставлю исполнителю. P.S Очень надеюсь на вашу креативность!

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн сайта

    Здравствуйте! Нужно нарисовать дизайн сайта, тематика саквояжи ручной работы. Дизайн должен выглядеть очень дорого. Рассмотрю любые ваши предложения

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Баннеры для сайта с часами

    Здравствуйте! Нужно нарисовать пару баннеров для сайта с копиями швейцарских часов. Все подробности обговариваю в личке

    Баннеры35 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка группы в Вк

    Здравствуйте! Нужно сверстать меню для группы в вк! Тематика группы Ульяновское землячество в Москве, более подробную информацию предоставлю в лс

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров

litera_tor57
Татьяна 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
$4
9 баллов
8 лет назад
Корректировка текста
Леонид - хороший заказчик. Сотрудничеством я довольна. Если будет нужно, снова приду на помощь.
Всем рекомендую обращаться к Татьяне!!! Она профи своего дела. Работу выполнила очень быстро и качественно! P. S с моей стороны было куда больше задержек)) Татьяна , извините меня)
Ответный отзыв
Olga-Urban
Ольга 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Название для интернет-магазина
Работать с Леонидом - одно удовольствие! Он точно знает, что хочет получить в итоге, комментарии дает четкие, общается вежливо, оплачивает работу вовремя. Что еще нужно для копирайтера? Только если почаще работать с такими заказчиками! Рада была найти для вас хорошее название, Леонид! Обращайтесь)
Я являюсь очень требовательным заказчиком, но Ольга смогла угодить мне полностью! 1) Соблюдение сроков 2) Заинтересованность в проекте 3) Доступность Всем рекомендую пользоваться услугами Ольги!
Ответный отзыв
alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
16 часов назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Создание рисунков
Рекомендую как надежного заказчика
Спасибо все супер
Ответный отзыв
k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Обработка фотографий
Было поставлено четкое ТЗ, всё время на связи и в срок оплата. Буду рад ещё раз поработать.
Суперский исполнитель!!! Обрабатывает фотки как Бог
Ответный отзыв
ILSITSolution
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$365
10 баллов
12 лет назад
Интернет-магазин наручных часов
Прекрасный заказчик и просто человек, с пониманием отнесся к возникнувшим трудностям с моей стороны, за что отдельное спасибо и желаю успехов в дальнейшем. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество
Андрей,замечательный исполнитель!!! Хорошо выполнил свою работу,буду еще часто обращаться за помощью ! Большое спасибо!
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