Создание баннера для интернет магазина

Здравствуйте!Необходимо разработать два баннера для интернет магазина.

Тематика кожаные саквояжи и кожгалантерея ручной работы.

Для ознакомления предоставляю ссылки на наш сайт и группу в FB - в приватной информации.

Более подробно условия задания обсудим с исполнителем.

В предложениях указывайте ссылки на свой профиль, где я смогу увидеть примеры Ваших работ, стоимость услуг, сроки выполнения задания и время, когда Вы сможете приступить к выполнению.

Жду Ваших предложений!