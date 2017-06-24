Превью для списка работ на сайте в разделе Портфолио

Необходимо разработать изображение баннер для рекламного поста, который набирает на бесплатный вебинар по 3ds Max во вконтакте. (т.е тематика урока 3д моделирование) Требования: 1. Изображение должно быть по размеру 1200х1000 пикселей. Вот пример того, как будет выглядеть рекламный ...