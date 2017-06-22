Нарисовать баннер для ВК

Необходимо разработать изображение баннер для рекламного поста, который набирает на бесплатный вебинар по 3ds Max во вконтакте. (т.е тематика урока 3д моделирование)

Требования:

1. Изображение должно быть по размеру 1200х1000 пикселей.

Вот пример того, как будет выглядеть рекламный пост в ВКонтакте https://pp.userapi.com/c638628/v638628456/3f66d/DDfmVtPWJYI.jpg

2. Изображение несет только информационный Вау эффект, привлечь внимание, объяснить суть урока. На нем не должно быть кнопок, по нему не будут кликать. Главное привлечь внимание пользователя, листающего ленту новостей и дать понять, что это занятие по 3д моделированию.

3. Нужно прислать 2 варианта рекламного поста

4. Сроки выполнения 1-3 дня с момента получения ТЗ

Более подробное ТЗ находится во вложении, просьба ознакомиться с ним.

P.S. Креатив приветствуется