Нужно сделать баннер(слайд)

Нужно 3 баннера для сайта http://bakhm231.beget.tech/ . По аналогии с тем баннером, что есть на слайдере. Ссылка на ТЗ по баннерам и исходники фотографий продуктов - https://yadi.sk/d/XiE12Rwk3KKZrL . В ТЗ первая страница вас не касается, это ...