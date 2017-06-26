Разработка дизайна слайдер (заставка)

БаннерыЗавершен3 заявки191 просмотр
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Проект для сайта:

В проекте Ветатлас на сайте http://vetatlas.ru/ ﻿

ТЗ:

необходимо разработать картинку заставки под фильтром слайдера -  https://yadi.sk/i/m-BYEogx3KG2d5  

Ее надо сделать в цветах нашего сайта.

Размер ужать таким образом, чтобы не страдало качество, а картинка проходила по параметрам и требованиям - https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 

На картинке лучше отобразить домашних животных или типа того, с обрисовкой как бы по границам фрейма фильтра.

Размер можете взять с текущей картинки.

Это должна быть именно графика, а не просто картинка с реальными животными и лаконично вписываться в дизайн.

p.s. обратите внимание как на десктоп версию сайта, так и на мобильную!

Оплата:

Оплата по факту выполнения работы на Яндекс деньги, карту сбербанка или тинькофф.

Любые другие методы - комиссия за перевод за счет исполнителя.

Сроки:

До 7 дней.

Перспективы:

В случае положительного опыта работы будет заказ на разработку серии баннеров для сайта и оформление соц. групп.

ВАЖНО:

P.s. Перед началом работы по проекту необходимо вступить в наши группы:

https://twitter.com/Best_Mother_ru

https://twitter.com/VetatlasRu

https://vk.com/bestmother_ru

https://vk.com/vetatlas_ru

https://www.facebook.com/vetatlas.ru/

https://www.facebook.com/bestmotherru/

7 лет назад
best-mother
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад
$20
3 дня
Очень быстро и качественно все сделал. Несколько раз сам напоминал нам о проекте и поставленных вопросах.
Александр, отличный заказчик с очень интересным проектом! Всё понравилось: понятное ТЗ, постоянно на связи, приятный в общении, быстрая оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству!
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