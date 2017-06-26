Разработка дизайна слайдер (заставка)

Проект для сайта:

В проекте Ветатлас на сайте http://vetatlas.ru/ ﻿

ТЗ:

необходимо разработать картинку заставки под фильтром слайдера - https://yadi.sk/i/m-BYEogx3KG2d5

Ее надо сделать в цветах нашего сайта.

Размер ужать таким образом, чтобы не страдало качество, а картинка проходила по параметрам и требованиям - https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

На картинке лучше отобразить домашних животных или типа того, с обрисовкой как бы по границам фрейма фильтра.

Размер можете взять с текущей картинки.

Это должна быть именно графика, а не просто картинка с реальными животными и лаконично вписываться в дизайн.

p.s. обратите внимание как на десктоп версию сайта, так и на мобильную!

Оплата:

Оплата по факту выполнения работы на Яндекс деньги, карту сбербанка или тинькофф.

Любые другие методы - комиссия за перевод за счет исполнителя.

Сроки:

До 7 дней.

Перспективы:

В случае положительного опыта работы будет заказ на разработку серии баннеров для сайта и оформление соц. групп.

ВАЖНО:

P.s. Перед началом работы по проекту необходимо вступить в наши группы:

https://twitter.com/Best_Mother_ru

https://twitter.com/VetatlasRu

https://vk.com/bestmother_ru

https://vk.com/vetatlas_ru

https://www.facebook.com/vetatlas.ru/

https://www.facebook.com/bestmotherru/