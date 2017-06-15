Дизайн баннера

Систематически нужен дизайнер, кто будет рисовать не сложные баннеры для сайта. Сейчас стоит задача нарисовать два баннера и карту проезда к офису компании на А4, сама карта уже есть нужно оформить красиво.

Примерные расценки 300 - 600 рублей за баннер (примеры того что мы использовали я вам скину) соответственно, идею и подачу баннера тоже расскажу.

Пожалуйста прикрепляйте ссылки на ваше портфолио или просто рандомные работы, что бы сразу видеть стиль в котором вы работаете (сами знаете, кто то делает слишком мультяшно, кто то в каком то космическом стиле и т.д.)

Спасибо