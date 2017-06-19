Создать шаблон HTML баннера (по техническим требованиям https://target.my.com/adv/help/adverts/html5#requirements) с обратным отчетом и возможностью простому обывателю менять текст, шрифт, картинки и т.п. в шаблоне. Объяснить как производить замену креатива в шаблоне и преобразовывать на выходе в один файл ...
Нарисовать баннеры для графического формата рекламы в Яндекс Директ
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Необходимо нарисовать баннеры для графического формата рекламы на Яндекс Директ. Прикладываю образец – реклама QL.
Есть желаемое фото и логотип.
Размеры нужны следующие: 300*250, 240*400, 300*500, 728*90.
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