Нарисовать баннер

Нужен баннер для сайта hosting.tel.ru.ru, страница http://hosting.tel.ru/dedicated-server (баннер в стиле сайта, сверху заголовок «Сервера в наличии», в тексте «сервера в Москве с моментальным подключением», в целом баннер должен быть современным, но в то же время минималистичным)