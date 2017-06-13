Создание рекламного баннера 1080*607

Нарисовать 3 слайда с фото товаров в стилистике, как сейчас. 1 Apple iPhone 2 Apple Watch 3 Apple iPad Стилистика с сайта http://esmart.store/ примеры понравившихся баннеров: http://apple-sale.ru/ разрешение: 1630×360 Предоплата 30% Срок 1-2 дня начиная с завтрашнего
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание 2-х рекламных баннеров размером 1080*607. Под два разных торговых предложения.
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сделать анимированный банер в хтмл для adwords. + ресайз под 3 формата. Исходникик картинок дам, нужно только анимировать.Баннеры9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нарисовать 4 баннера http://i.imgur.com/piDL1rk.png Сайт https://mega-prime.ru/ Пример https://www.sima-land.ru/ Сообщите вашу ценуБаннеры20 заявокЗакрыт6 лет назад
Сабж. Есть psd-шка с двумя баннерами - разбита на слои, все как надо. Требуется сменить телефон и лого компании. Лого, увы, в векторе нет, только джипеги.Баннеры19 заявокЗакрыт7 лет назад
- $60
Здравствуйте. Нужно нарисовать два флеш баннер для бетонного завода 200*300 вес не более 35 КБ, Flash должен быть не выше 10-й версии (Action Script 2.0). [b]Содержимое баннера 1.[/b] Фон - бетонного производства. Падение надписей: «Бетонныйзавод» «Логотип» «Работа 24 часа» ...Завершен6 лет назад
- $20
Добрый день. Необходимо разработать анимированный баннер gif на тему Трансфер в госпиталь в Таиланде для покупки капсул для похудения. В начале тайка приветствует всех(похжее фото можем выслать). Похоже на ; людей собирают ,авто(микроавтобус) везет в госпиталь(ссылки ...Завершен6 лет назад
Для интернет магазина по продаже вещей для организации порядка ( органайзеры, коробки для хранения и т.д.) необходимо 3 баннера размером 1200х400рх "Хиты продаж", "Новинки", "Распродажа" без конкретных товаров и 1 баннер размером 260х390рх "Бесплатная доставка ...Завершен6 лет назад
Добрый день. Нужно сделать баннеры в таких размерах: 935х335 900х256 700х220 2 Акции нужно разместить на 1 баннере. Суть такая: Для шлемов производства Nolan и Grex: 1. при покупке шлемов от 10000грн - Под.сертификат на 500грн в подарок. http://shlem.com.ua/podarochniy-sertifikat-500-grn 2. при покупке шлема в ...Завершен7 лет назад
- $5
Нужно 2 баннера с 1 информацией Первый Размер: 1200x628 Второй размер: 1200x1200 На баннерах нейтральный светлый фон. Должна быть надпись "Офферы в твоем Telegram", можно использовать логотип Telegram. И "кружок" с офферами (пример - http://blog.actionpay.ru/uploads/3.png и http://joxi.ru/krD8PgZsEw3Xkr) Тематика: CPA сети, офферы, заработок ...Завершен7 лет назад
Добрый) нужен баннер простой картинка + текст(2 кадра) размер: высота 115 пикселей, ширина 210 пикселей, не более 50 кб по объему.Завершен7 лет назад