Html баннер

Добрый день. Нужно сделать баннеры в таких размерах: 935х335 900х256 700х220 2 Акции нужно разместить на 1 баннере. Суть такая: Для шлемов производства Nolan и Grex: 1. при покупке шлемов от 10000грн - Под.сертификат на 500грн в подарок. http://shlem.com.ua/podarochniy-sertifikat-500-grn 2. при покупке шлема в ...